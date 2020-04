लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में भी देशवासियों की सेवा में जुटे हुए हैं रेलवे कर्मचारी

नई दिल्ली: देश में कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया जा चुका है. लेकिन देशवासियों को किसी भी प्रकार से खाने-पीने व जरूरत की चीजों में कमी न आए इसके लिए भारतीय रेलवे की स्पेशल सेवाएं लगातार जारी है.

खाने व मेडिसिन की लगातार कर रही है सप्लाई

लॉकडाउन के चलते अगर भारतीय रेलवे भी अपनी सेवाओं को बंद कर दें तो लोगों को कालाबाजारी का सामना करना पड़ सकता है.

Indian Railways has transported 6.75 lakh wagons of goods including 4.5 lakh wagons of essential commodities like foodgrains, salt, sugar, edible oil, coal and petroleum products since March 23 #IndiaFightsCorona https://t.co/Ihzb3aHwfs pic.twitter.com/9s3d8bMeY0

इसके लिए तमाम यातायात परिवहन के बंद होने के बाद भी मालगाड़ी चलाई जा रही है. जिसमें खाने-पीने से लेकर मेडिसिन व अन्य जरूरत के सामान की सप्लाई भारत के सभी क्षेत्रों में जारी है. इसके लिए भारतीय रेलवे लगातार काम में जुटी हुई है.

करीब 2.5 लाख लीटर दूध की सप्लाई

इतना ही नहीं लोगों को दूध की कमी न हो इसके लिए 'दूध दुरंतो स्पेशल' ट्रेन आंध्र प्रदेश से चलाई जा रही है. यह ट्रेन आंध्र प्रदेश के रेनिंगुन्टा से निजामुद्दीन (दिल्ली) के तक चलाई जा रही है. ट्रेन में छह मिल्क टैंकर है जो करीब 2.5 लाख लीटर दूध का सप्लाई कर रहा है. इसके अतिरिक्त साउथ रेलवे अपनी सेवाओं को ओर अधिक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है.

"Doodh Duronto Special” despatched today at 8 am from Reningunta (Andhra Pradesh) to Nizamuddin (Delhi) along with two Parcel Vans.

Enabling successful transportation of

2.4 lakh liters of Milk, 23 tonnes of Mangoes &23 tonnes of Muskmelons.#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/6Kw1XVJYY9

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 4, 2020