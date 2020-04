अलर्ट रहें! लॉकडाउन के बीच साइबर दोस्त आपको ऑनलाइन ठगी से बचाएगा

नई दिल्लीः कोरोना महामारी से उपजी दिक्कतों और डर के आलम के बीच लोग घरों से नहीं निकल रहे है. लोगों को घरों में रोकने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन भारत में जारी है. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए जोर दिया जा रहा है. इन सबके बीच लोगों के पास वित्तीय समस्याएं अधिक है.

दरअसल लोग नोट के भी आदान-प्रदान से बच रहे हैं और एटीएम भी कम प्रयोग कर रहे हैं तो इस बीच ऑनलाइन पेमेंट को एक बार फिर अधिक बढ़ावा मिल रहा है. लेकिन समस्याएं और भी हैं.

क्या हैं समस्याएं

कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए और अधिक से अधिक लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है. देश भर में इस समय सभी गतिविधियां बंद हैं. ऐसे में लोग ऑनलाइन माध्यमों के जरिए काम कर रहे हैं. इस मौके का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधी भी काफी सक्रिय हो गए हैं.

बड़े पैमाने पर लोगों से ऑनलाइन ठगी के प्रयास किए जा रहे हैं. इसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने साइबर ठगों पर लगाम लगाने के लिए खास इंतजाम किए हैं.

साइबर दोस्त करेगा आपकी मदद

गृह मंत्रालय की ओर से @CyberDost नाम से ट्विटर हैंडल (Tweeter handle) शुरू किया गया है. इस हैंडल के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि ऑनलाइन काम करते समय किन बातों का ध्यान रख कर आप ऑनलाइन ठगी से बच सकते हैं. गृह मंत्रालय लगातार इस ट्वीटर हैंडल के जरिए सुरक्षा टिप्स उपलब्ध करा रहा है.

