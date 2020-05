प्लेन से यात्रा करने वाले लोगों को क्वारंटाइन होने की जरूरत नहींः उड्डयन मंत्री

नई दिल्लीः लॉकडाउन की लंबी अवधि के बाद सोमवार से देश में घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो रही हैं. एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इस दौरान कहा है कि प्लेन में सफर करने वाले लोगों को यात्रा के बाद 14 के क्वारंटाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे पहले ही वह बता चुके थे कि विमान में बीच की सीटों को खाली नहीं छोड़ा जाएगा. अब उन्होंने यह भी साफ किया है कि प्लेन में सफर करने वाले लोगों को यात्रा के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में रहने की जरूरत नहीं होगी.

आरोग्य सेतु ऐप होने पर ही मिलेगी इजाजत

पुरी ने कहा, 'मैं समझता हूं कि अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है और आपने अपने आप को टेस्ट कराया है. आप में लक्षण नहीं हैं और आप टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं तो आपको क्वारंटाइन होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए.' सोमवार से शुरू हो रही घरेलू उड़ान सेवा में सिर्फ उन्हीं यात्रियों को इजाजत दी जाएगी जिनके पास आरोग्य सेतु ऐप होगा और उसमें उनका सिग्नल ग्रीन दिख रहा होगा. यात्रा से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी. कोरोना जैसे लक्षण मिलने पर यात्रा की इजाजत नहीं होगी.

If you have taken a test and your test report is negative, following you don't have any symptoms, so I believe there should be no need for quarantine. The Arogya Setu app is like a passport, if your status on the app is green. Why should anyone want any quarantine: HS Puri https://t.co/jH9TuS3vxH pic.twitter.com/rr70MGDCYe

— ANI (@ANI) May 23, 2020