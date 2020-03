दुनिया भर में तालाबंदी की स्थिति बना रहा कोरोना, खेलों के कई आयोजन रद्द

नई दिल्लीः एक बीमारी, जिसका संक्रमण अब महामारी का रूप ले चुका है. जिससे तकरीबन 4000 लोगों की मौत हो चुकी है. जिसने अभी भी एक लाख से अधिक लोगों को अपनी जद में लिया हुआ है और जिसे फैले तकरीबन साढ़े तीन महीने बीत चुके हैं. इसके इलाज की कोई विधि या कोई तरीका सामने नहीं आ रहा है.

सिर्फ बचाव ही उपाय है और बाकी है तो सिर्फ दहशत, नाम है कोरोना. आलम यह है कि कहीं भी खांसी या छींक जैसी आवाज उठी नहीं कि एक अनजाना डर हर किसी को घेर लेता है. इस संक्रामक बीमारी ने विश्व भर में ऐसा कहर मचाया है कि हर जगह तालाबंदी की स्थिति उठ रही है, बल्कि बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत हो चुकी है.

नेपाल ने एवरेस्ट अभियान पर लगाई रोक

कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के चलते नेपाल ने सभी एवरेस्ट अभियानों पर रोक लगा दी है. इस रोक के पीछे एक वजह यह भी है कि ठंडे इलाकों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है. ऐसे में अगर कोई कोरोना संक्रमित वाहक एवरेस्ट चढ़ाई अभियान करता है तो उससे संक्रमण फैलने की काफी आशंका है.

हालांकि अभी ऐसी कोई स्थिति रिपोर्ट नहीं की गई है. फिर भी पूरी दुनिया एहतियात के तौर पर कदम उठा रही है, ऐसे में नेपाल ने भी एवरेस्ट पर भीड़ न जमा हो, इसके लिए यह कदम उठाया है.

ऑस्ट्रेलिन ग्रां प्री रद्द

कोरोना वायरस के कारण फॉर्मुला वन (F-1) रेसिंग पर भी असर पड़ गया है. सीजन की पहली ग्रां प्री, ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री से मैक्लारेन टीम ने अपना नाम वापस ले लिया है. इसके बाद इस प्रतिस्पर्धा को ही रद्द कर दिया गया है. इस टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया था.

इसके बाद अन्य साथियों और आयोजन से जुड़े लोगों में भी संक्रमण का डर था. ऐसी आशंका को देखते हुए यह पूरा आयोजन ही रद्द कर दिया गया है. ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 15 मार्च को होने वाली थी.

महिला क्रिकेट पर कोरोना का असर

वूमेंस टी-20 विश्व कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीकी दौरा कोरोना वायरस की वजह से रद्द हो गया है. इस दौरे पर टीम को तीन वनडे और तीन टी-20 मैच खेलने थे. शेड्यूल के मुताबिक वनडे सीरीज का पहला मैच डरबन, दूसरा मैच पीटरमारिट्सबर्ग और तीसरा वनडे मैच ईस्ट लंदन में खेला जाना था जबकि टी-20 सीरीज की शुरुआत 31 मार्च से होनी थी.

Cricket Australia: South Africa tour of the women's team has been suspended until further notice. The three-match One-Day men's international series against New Zealand will proceed as scheduled, however fans will not be admitted into the venue. #CoronaVirus

दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के अलावा पुरुष टीम पर भी कोरोना वायरस का असर पड़ा है जिसके चलते भारत के खिलाफ धर्मशाला में पहला मैच बारिश से धुलने के बाद वनडे सीरीज के अगले दोनों मैच मैदान में बिना दर्शकों के खेले जाएंगे.

ओलंपिक को एक साल स्थगित करने पर विचार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ओलंपिक को एक साल के लिए स्थगित करने का सुझाव दिया है. उनका मानना है कि इस साल स्थितियां इतने बड़े आयोजन के अनुकूल नहीं हैं. ओलंपिक खेल आयोजन सभी अधिक लोगों की मौजूदगी वाला खेल समारोह है और इसके जरिए कोरोना के संक्रमण की अधिक आशंका जताई जा रही है.

US President Donald Trump: It is very possible for the #Olympics maybe, I just can not see having no people there, in other words, not allowing people. Maybe and this is just my idea, maybe they postpone it for a year. #COVID19

