ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କେବଳ ତିନି ରାଶିକୁ ବିପଦ

Horoscope for 11th May 2022 : ଗୁରବାର, ଚନ୍ଦ୍ର: କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ତିଥି: ଏକାଦଶୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା୫୧ ପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ, ନକ୍ଷତ୍ର: ଉତ୍ତରାଫାଲଗୁନୀ, ରାହୁକାଳ: ଦିବା ୧ଟା୧ରୁ ୨ଟା୩୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶୁଭ ସମୟ: ଦିବା ୧୦ଟା୧୨ରୁ ୧୨ଟା୪୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଘାତଚନ୍ଦ୍ର: ବୃଷ ରାଶିର, ଘାତବାର: ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର