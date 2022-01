ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି

ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ଭଦ୍ରକ: ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମହାଘୋଟାଲା । ଯାହା କେହି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମହାଦୁର୍ନୀତି। ମାନେ ଆଡମିଶନକୁ ନେଇ ସୁଚିନ୍ତିତ ଉପାୟରେ ରଚାଯାଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରିସିୟସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ । ହେଲେ ତାକୁ ଢାଲ କରି କିଛି ଅସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନିଜ ରୋଜିରୋଟି। ହେଲେ ଚୋରଘର ସବୁଦିନ ଅନ୍ଧାର ନ ଥାଏ ।

ଖବର ଆସିଲା, କଲେଜର କିଛି ଛାତ୍ର ଜାଲ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ କରିଛନ୍ତି ଆଡମିଶନ । ଯାହା ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଖିବା ପରେ RTIରେ କଲେଜକୁ ମଗା ଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର । ଆଉ କଲେଜ ତାହା ଦେବାପରେ ତାକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲି । ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଇସ୍ୟୁ ହିଁ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପାଇଲେ କେଉଁଠୁ ? ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଏ ନେଇ ଏକ ତଥ୍ୟର କରିଛନ୍ତି ଖୁଲାସା।

ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଉକିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡମିଶନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।

ଏ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ପାରା ଜାନୁଆରୀର ଶୀତରେ ବି ହୋଇପଡ଼ିଛି ବେଶ୍ ଗରମ। ରାକେଟ୍ ପଛରେ ଶାସକ ଦଳ ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଗନ୍ଧବାରି ଏବେ ଫ୍ରଣ୍ଟଫୁଟରେ ବିରୋଧୀ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଘେରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଲଙ୍କ ଅଫିସ।

ହେଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକାଡେମିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ- SAMS ର ଦୋଷ ଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି । ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ କ'ଣ କହେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆକାଡେମିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବା SAMS । ଦୀର୍ଘଦିନର ଗବେଷଣା ପରେ ତଥା ଆଡମିଶନର ସବୁଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି SAMS କ'ଣ ଏତେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ? ନା... ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଏକମତ ନୁହଁ... ଯୁକ୍ତ ତିନି ପାଇଁ ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର SAMS ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏହାର ୮ ନମ୍ବର କ୍ଲଜରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, The college concerned will be held responsible for occurence of any discrepancy in future. ଅର୍ଥାତ୍ ଆଡମିଶନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଅସଙ୍ଗତି ପାଇଁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।

ତେଣୁ କେମିତି SAMSକୁ ଦୋଷଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ? ଏହି ସ୍କାମକୁ ନେଇ ଏବେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଛି ଘୋଟଲାବାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡମିଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ? ନକଲି ସାର୍ଟିଫେକେଟ ଯୋଗାଉଥିବା ସେହି ଛାତ୍ରନେତା ଜଣକ କିଏ ? ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କି ? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭୁଲ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏନା । ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ପାଲଟେ, ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା' ଉପରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇ ନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍କାମ୍ ଉପରୁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କେବେ ପରଦା ହଟିବ, ଆମେ ସେ ଆଶା କରିବା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେବ କି?