Indore Crime News: ସାବତ ମାଆକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ ସାତ ବର୍ଷର ପୁଅ, ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିଦେଲା ବାପ

Father killed his son for third wife: ସାବତ ମାଆ ଚାପରେ ଆସି ୭ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗଳା ଦବାଇ ବାପ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା।