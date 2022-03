ପାକିସ୍ତାନରେ 'ପୂଜା'ଙ୍କୁ ଗୁଳି

ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କମିବା ବଦଳରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶର ସୁକ୍କୁରର ରୋହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୱାହିଦ୍ ଲେସହାରି ନାମକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁବକ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇ ୱାହିଦ୍ ଲେସହାରି ତାଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ପୂଜା ଓଡ ଓ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସୁକ୍କୁରର ରୋହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ନିର୍ଭୟରେ ୱାହିଦ୍, ପୂଜାକୁ ଛକ ମଝିରେ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପୂଜା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ୱାହିଦ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମ୍ବାଦିକା ନାଇଲା ଇନାୟତ ଟ୍ୱିଟ କରି ଏସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

Also Read: Russia Ukraine War: ଆମେରିକା ଜାରି କଲା ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଫଟୋ, ବାଇଡେନ୍ ବଢାଇଲେ ଟେନସନ୍

ପାକିସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ପ୍ରତାଡିତ କରିବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘୃଣା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିବାହ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କୌଣସି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

In the land of the pure where every day Hindu, Christian daughters are lost to abductions, forced conversions, marriages and Pakistan continues to be a bystander. Pooja Kumari Odh, an 18-year-old shot dead by Wahid Lashari on resisting abduction, conversion in Sukkur, Sindh. pic.twitter.com/7Yo6DQdp9R

— Naila Inayat (@nailainayat) March 21, 2022