୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁକୁରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ବୃଦ୍ଧ ଗିରଫ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ମାମଲା ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଯେକୌଣସି ମଣିଷର ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ଜଣେ ୬୮ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହଁ ୩୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁକୁରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁକୁରକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି।

ନୀରିହ କୁକୁରଙ୍କ ସହ କୁକର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅହମ୍ମଦ ଶାହି (Ahmed Shahi)। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ରିତିମୟ ଭାବେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ (Abused Dogs) କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଦିନେ କୁକୁର ସହ ଅହମ୍ମଦ ନିଜ ଶାରୀରିକ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ବେଳର ଭିଡିଓ ଜଣେ ଯୁବକ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓ (Viral Videos) ଆଧାରରେ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ପୋଲିସ (DN Nagar Police Station) ଗିରଫ କରିଛି।

ସେପଟେ ପୀଡିତ କୁକୁରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାର ଟ୍ୱିଟରରେ #SorrySheru ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ଲୋକେ PETA ସହ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ କଥାକଥିତ ଲିବରାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୁକୁରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ କାହିଁକି ଆସୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

The man has been arrested. We share your outrage. To help us stop heinous crimes, join us in calling for stronger punishments for animal abusers. You can help here: https://t.co/QrOwagfAt4

— PETA India (@PetaIndia) March 15, 2021