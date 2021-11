ରାସ୍ତାରେ ଲଢିବାରେ ଲାଗିଲେ ଯୁବତୀ; କାରଣ ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଲଢେଇ, ଝଗଡା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖାଲି ଯେ ପୁରୁଷ ଜଡିତ ରୁହନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ଏହି କାମରେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ କାହା ଠାରୁ ପଛରେ ନାହାଁନ୍ତି। ଯୁବକଙ୍କ ଭଳି ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାଁନ୍ତି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ (Uttar Pradesh) ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌସ୍ଥିତ (Lucknow) ଆସିୟାନା (Ashiyana) ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। କିଛି ଯୁବତୀ ଏଠାକାର ରାସ୍ତାରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆକ୍ରମଣର ଶୀକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

Viral video from Lucknow girls are fighting pic.twitter.com/rJI7IGoxJ7

Showcase of #womenempowerment in #Lucknow

ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପୀଡିତା ଯୁବତୀ କହିଛନ୍ତି ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏଭଳି ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ଡ୍ରାମା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ଏକ ମାମଲା ଦାଏର କରାଯାଇଛି।

#LucknowGirl

Once again they are in action

SKY Hilton, Aashiyana #Lucknow pic.twitter.com/wJbigtLpj1

— Chetan (@cskkanu) October 26, 2021