ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରିଥିଲେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ? ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦେଲେ ଏହି ଜବାବ

Akshay Kumar Narendra Modi Interview: ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନିଜ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ଵୀରାଜକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ସେ ନିଜର ଏକ ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲେ । ୨୦୧୯ ରେ ଆସିଥିବା ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥିଲା । ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଏହାକୁ ଦେଖାଣିଆ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହାର କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ କୌଣସି କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରି ଥିଲା । ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ ବହୁତ ନର୍ଭସ ଥିବା ଅକ୍ଷୟ କହିଛନ୍ତି ।

ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ANI ସହିତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ଅକ୍ଷୟ ଏହି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ଯେପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପଚାରିବେ । ଯେପରି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟା ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କାହିଁକି ପିନ୍ଧନ୍ତି? ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ (ଆମର PM କିପରି ଆମ୍ବ ଖାଆନ୍ତି) । ନଚେତ୍ ମୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ ରହିବ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଲିସି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନ ଥିଲି । ତାହା ମୋର କାମ ନୁହେଁ । ଯଦି ମୁଁ ଏହା କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ନକଲି ଲାଗିଥାନ୍ତା । ଆମେ କେବଳ କଥା ହୋଇଥିଲୁ ଓ ଥଟ୍ଟା ଓ ମଜା କରିଥିଲୁ ।"

#WATCH | As a common man, I just wanted to ask him (PM Narendra Modi) very simple, straight questions. It is not my work to ask about the policies, what he is doing and what not... I was honoured to sit with him and talk to him: Actor Akshay Kumar on his interview with PM Modi pic.twitter.com/QiOkCFG2hO

