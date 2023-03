Babil Khan:ପୁରସ୍କାର ଜିତି ବାପା ଇରଫାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ପୁଅ ବାବିଲ, ମାହୋଲ ହେଲା ଭାବବିହ୍ୱଳ

Irrfan Khans son Babil Khan: ଆଉ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ନାହାଁନ୍ତି ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ଇରଫାନ ଖାଁ(Irrfan Khan) । ତେବେ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଲିଉଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ବାବିଲ ଖାଁ(Babil Khan) । ନିକଟରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ‘କଲା’ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଡ଼େବ୍ୟୁ ଅଫ ଦ ଇୟର (Best Debutant of the year) ଜିତିଥିଲେ, ଏହା ଜିତିବା ପରେ ସେ ପିତା ଇରଫାନ ଖାଁଙ୍କୁ ଏପିରି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଥିଲେ ।