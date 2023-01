The Dirty Picture:‘ଦ ଡାର୍ଟି ପିକଚର’ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି ଭୟ କରନ୍ତି ସୈଫ୍, କରୀନା କଲେ ବଡ ଖୁଲାସା

Saif Ali Khan don't want to watch The Dirty Picture: ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର (The Dirty Picture) ‘ଦ ଡାର୍ଟି ପିକଚର’। ୨୦୧୧ ସମିହାର ସବୁଠାରୁ ହଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସିଲ୍କ ସ୍ମିଥାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ।