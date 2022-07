ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶ ଯାଇପାରିବେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ, ପାସପୋର୍ଟ ଫେରାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

NDPS On Aryan Khan Passport : ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ (Shah Rukh Khan) ପୁଅ ଆର୍ୟନ ଖାନଙ୍କୁ (Aryan Khan) ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି । କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଆସିବା ପରେ ଆର୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ (Passport) ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ନିକଟରେ ସେ ପାସପୋର୍ଟ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ନାର୍କୋଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଟ୍ରୋପିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ (NDPS) କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆର୍ୟନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିଛି ଓ ପାସପୋର୍ଟ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବାସ୍ତବରେ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆର୍ୟନ ଖାନ୍ ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତରେ ପାସପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ଏନସିବିରୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପାଇବା ପରେ ଆର୍ୟନ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଆର୍ୟନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ ଯେ ପାସପୋର୍ଟ ଜମା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆର୍ୟନ ଖାନ୍ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାସପୋର୍ଟ ଫେରସ୍ତ ପରେ ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ।

Special NDPS court has directed the court registry to return the passport of Aryan Khan which was submitted in court in the drugs case.

