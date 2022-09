Thank God trailer out : 'Thank God'ର ଟ୍ରେଲରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ନୋରା

Thank God trailer out : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରିଲିଜ୍ ହେଲା 'ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗଡ'ର (Thank God trailer out) ଟ୍ରେଲର । ଆଜି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୫ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଏହି ହାଇ ବଜେଟ ସିନେମା। କମେଡି ମୁଭିର ଲିଡ ରୋଲରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଜୟ ଦେବଗନ (Ajay Devgn ), ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା (Sidharth Malhotra) ଓ ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ (Rakul Preet Singh)। ତେବେ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଭୁମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ତିନି ମିନିଟର ଟ୍ରେଲରରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଫିଲ୍ମରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ନାଁ ଆୟନ କପୁର (Aayan Kapoor) ରହିଛି। ଯେ କି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । । ସେହିପରି ଫିଲ୍ମରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ରକୁଲ। ତେବେ ଫିଲ୍ମର ଆଇଟମ ସଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁଇନ ନୋରା ଫତେଇ (Nora Fatehi)। ତେବେ,ନୋରାଙ୍କ ଆଇଟମ ସଙ୍ଗର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ୟୋହାନି (Sri Lankan singer Yohani)। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିଙ୍ଗର ୟୋହାନୀ ମାନିକେ ମାଗେ ହିତେ ( Manike Mage Hithe) ସଙ୍ଗକୁ ହିନ୍ଦି ରିମେକରେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଯାହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବେଶ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ପୁରା ଷ୍ଚାରକାଷ୍ଚ ।

ତେବେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ,ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଓ ରକୁଲ ପ୍ରୀତଙ୍କ ବ୍ୟତିତ ସାଲାନୀ ଠାରାକେ ସାଲା (Shalani Tharaka Sala), ସନ୍ନି ଜନ୍ସ ହେନରୀ (Sammy Jonas Heaney), ବିକ୍ରମ କୋଚାର (Vikram Kochhar), ଅଭିନୟ ରାଜ ସିଂ (Abhinay Raj Singh) ପ୍ରମୁଖ ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ କରିବା ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗଡ ଟିମ୍।

ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ଙ୍କ ସହ ରକୁଲଙ୍କ ଏହା ତୃତୀୟ ଫିଲ୍ମ। ପୂର୍ବରୁ ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର ଦେ (De De Pyaar De ) ଓ ରନଓ୍ବେ ୩୪ (Runway 34) ଭଳି ହିଟ ଫିଲ୍ମରେ ରକୁଲଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅଜୟ ଦେବଗନ । ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ଆୟାରୀ (Aiyaary) ଓ ମରଜାବନ (Marjaavaan) ରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ରକୁଲ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କରି ରକୁଲ ,ଅଜୟ ଦେବଗନ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏ ମୁଭିରେ ନଜର ଆସିବେ। ଫିଲ୍ମଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରକୁମାର (Indra Kumar) ତେବେ ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତା ୨୫ରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଖିଲାଡି କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ରାମ ସେତୁକୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଟକ୍କର ଦେବ। ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ରାମସେତୁ(Ram Setu) ଆସନ୍ତା ମାସ ୨୪ରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ। ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଲିଡ୍ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିବେ ଜ୍ୟାକଲିନ ଫର୍ଣ୍ଣାଡିଜ୍ (Jacqueline Fernandez)। ତେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କଗଡ ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ ପାଖାପାଖି ୭୦ କୋଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦିଓ୍ବାଲି ଅବସରରେ ଏ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବ।

ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ: Barsha-Anubhav Case: ମିଛ ଅନୁଭବ, ଅମାନିଆ ବର୍ଷା! ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଲା କାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ?