ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧମାଲ କରୁଛନ୍ତି ରକି ଭାଇ , ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା KGF-2

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କନ୍ନଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶ (Superstar Yash)ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କେଜିଏଫ ଚାପ୍ଟର ୨ (KGF Chapter 2) ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଧମାଲ କରୁଛି । ସିନେମା ଘରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଖଚାଖଚ୍ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି କେବଳ ୟଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କେଜିଏଫ ଚାପ୍ଟର ୨ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସୁନାମୀ ଆଣିଛି । ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଫିଲ୍ମ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପ୍ରିଲ ୧୪ରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା ।ରିଲିଜର ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି ।

କେଜିଏଫ ଚାପ୍ଟର ୨ ବହୁ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି । କନ୍ନଡ , ତାମିଲ , ତେଲୁଗୁ , ମଲୟାଲମ ,ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ । ଖାସ୍ କରି ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସର୍ବାଧିକ କଲେକସନ କରୁଛି । କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଟପ୍ ୩ ଫିଲ୍ମ ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜ ନାଁ ସାମିଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । କେବଳ ୨ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ହିଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମକୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମାତ୍ ଦେଇଛି ।

ଫିଲ୍ମର ୧୫ତମ ଦିନର କଲେକସନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ୧୫ ତମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛି । ଫିଲ୍ମ ଗୁରୁବାର ୫.୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକସନ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ୩୪୮.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିସାରିଲାଣି ।

ଟ୍ରେଡ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଫିଲ୍ମର କଲେକସନ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଖୁବଶୀଘ୍ର ୪୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ।ରକି ଭାଇଙ୍କ ଏହି ଦମଦାର ଫିଲ୍ମ ହିନ୍ଦୀ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ବହୁ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଇଛି । ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟରେ କଲେକସନ ମାମଲାରେ କେଜିଏଫ ଚାପ୍ଟର ୨ ସଲମାନ ଖାନ ଙ୍କ ସୁଲତାନ , ଆମିର ଖାନ ଙ୍କ ପିକେଏବଂ ରଣବୀର କପୁର ଙ୍କ ସଞ୍ଜୁ ଫିଲ୍ମକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି ।ଏହି ୱିକେଣ୍ଡରେ ଫିଲ୍ମ ୪୦୦ କୋଟି ପାର କରିବ ବୋଲି ସିନେ ସମୀକ୍ଷକ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ।

#KGF2 is now ALL TIME BLOCKBUSTER... EXCELLENT Week 2, collects ₹ 75 cr+, TERRIFIC... Will cross ₹ 350 cr today [third Fri]... [Week 2] Fri 11.56 cr, Sat 18.25 cr, Sun 22.68 cr, Mon 8.28 cr, Tue 7.48 cr, Wed 6.25 cr, Thu 5.68 cr. Total: ₹ 348.81 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/QGkOxT6723

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 29, 2022