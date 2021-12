କୋରାପୁଟର ଭୂଗୋଳ ଦେଖିଲେ 'ଭୂଗୋଳ କ୍ୱିନ୍'

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁସିତ, ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ପଡୋଶୀଙ୍କ ଅକ୍ତିଆର ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାଶ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଦଳବଳ ସହ କୋରାପୁଟର କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୋରାପୁଟ ଟୁରର ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଏଲିନା ଆନ୍ଧ୍ର ସରକରାଙ୍କୁ ଏକ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଓଡିଶା ମାଟି ଉପରେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡିଛି। କେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମା ଅତିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତଥାପି ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ପତିଆର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଗନ ମୋହନ ସରକାର ଅନେକ ପୋଷ୍ଟର ଓ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ତେଲୁଗୁରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି।

ଆନ୍ଧ୍ରର ଏହି ଦାଦାଗିରି ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପରି ଆନ୍ଧ୍ର, କୋଟିଆ ଜମି ହଡପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛି। ଆଉ ଏହାର କଡା ଯବାବ ଦେବାକୁ ଏବେ ସୀମାନ୍ତକୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଶାସକ-ବିରୋଧି ବିଧାୟକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କୋଟିଆ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଏବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ଦାଶ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

#kotiadiaries #Mokotia #JaiJagannatha #Koraput

We are defined not by borders but by bonds.The only true borders lie between day & night,between life & death,between hope & loss. @CMO_Odisha @MoSarkar5T@Naveen_Odisha @dmkoraput @rdmodisha @pranabpdas #Love #Humanity#Talisman pic.twitter.com/eGnNFNX8aE

— Elina Dash (@Elinadash_07) December 14, 2021