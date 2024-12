Flight Accident: ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୭୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏହି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ

Flight Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଆସୁଥିବା 7C2216 ବିମାନଟି ଜୋଲା ପ୍ରଦେଶର ମୁଆନ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜେଜୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବୋଇଂ ୭୩୭-୮୦୦ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ରନୱେରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଖସିବା ସମୟରେ ବିମାନବନ୍ଦରର ଶେଷ ଭାଗରେ ରହିଥିବା ଏକ ପାଚେରୀ ସହିତ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ବିମାନଟିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିମାନରେ ୧୭୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୭୩ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ୨ ଜଣ ଥାଇ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିମାନରେ ୬ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ୧୮୧ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

#BREAKING: A Boeing 737 carrying 175 passengers has just crashed in South Korea, resulting in a MASSIVE fireball

Rescue efforts are currently underway. Cause is unknown.

Jeju Airlines Flight 2216 was on approach to Muan International Airport from Bangkok pic.twitter.com/lqbH1kMGhe

