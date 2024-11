'ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଅଛି, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ମିଳବ ନାହିଁ ସଂରକ୍ଷଣ' ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଅମିତ ଶାହ

Muslim Reservation: ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଶନିବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଝାଡଖଣ୍ଡର ପାଲାମୁ ଠାରେ ଏକ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅମିତ ଶାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଗଲେ ଦଳିତ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେବ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣର ଅଂଶ କାଟି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାରତରେ ଅଛି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇବ ନାହିଁ।

ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସମ୍ବିଧାନରେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ କଦାପି ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଲେମାସର ଏକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ (କଂଗ୍ରେସ) ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ।

ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଝାଡଖଣ୍ଡର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଯଦି ମୁସଲମାନମାନେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ କାହାର ସଂରକ୍ଷଣ ହ୍ରାସ ହେବ? ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ବାବା ଏସସି-ଏସଟି-ଓବିସିରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଛଡ଼ାଇ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୁସଲମାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବୁ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦିଆଯାଉଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଦିଆଯାଇଛ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ଆମେ SC-ST-OBC ସଂରକ୍ଷଣକୁ କାହାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।"

