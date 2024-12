କଂଗ୍ରେସ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ପଦଯାତ୍ରା, ଆଦାନୀଠାରୁ ଆମ୍ବେଦକର ମାମାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷସାରା କରିବ ଆନ୍ଦୋଳନ

Jairam Ramesh Announces 'Samvidhan Bachao' Yatra: ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁୟାରୀ ୨୬ ରୁ ଏକ ବର୍ଷ ଯାଏଁ 'ସମ୍ବିଧାନ ବାଚାଓ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ପଦ ଯାତ୍ରା' କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲାଗାବୀରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜୟରାମ ରମେଶ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଶର ଗାଁରୁ ଗାଁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାର କରିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନୀ ଠାରୁ ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟର ଖୁଲାସା କରିବ।

ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିସି ବୈଠକ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, "... ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଭରତ ଯୋଡ ଯାତ୍ରା କଂଗ୍ରେସକୁ 'ସଞ୍ଜୀବନୀ' ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହା କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ୨୦୨୫- ଆମେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 'ସମ୍ବିଧାନ ବାଚାଓ ରାଷ୍ଟ୍ରିୟ ପଦ ଯାତ୍ରା'ଆରମ୍ଭ କରିବୁ।”

#WATCH | After the CWC meeting, Congress leader Jairam Ramesh says, "...We believe that Bharat Jodo Yatra gave 'Sanjeevani' to Congress and it was a turning point in Congress' politics. Then, Bharat Jodo Nyay Yatra happened and now, on 26 January 2025 - we will launch a year-long… pic.twitter.com/oCTcxXyUcv

— ANI (@ANI) December 26, 2024