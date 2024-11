Manipur Violence : ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇଲେ ନିଆଁ, କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ

Manipur Violence: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ଥରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମେଟାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏହି ବିରୋଧ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସିଏମଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ଯଦିଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଲି ପୈତୃକ ଘରକୁ ସିଏମ ଏନ ବିରେନ ସିଂଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।

Manipur: Women from Lamlai village and Chalou village staged a sit-in protest in Imphal East against the violence and tension in the state after the kidnapping of 6 individuals and the bodies of 3 were found (not clear yet if they belong to the abductees) pic.twitter.com/KO3Z8cx4XX

— ANI (@ANI) November 16, 2024