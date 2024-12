Osamu Suzuki: ସୁଜୁକି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓସାମୁ ସୁଜୁକିଙ୍କ ପରଲୋକ

Osamu Suzuki: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ସୁଜୁକିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓସାମୁ ସୁଜୁକିଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୯୪ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଜାପାନର ସୁଜୁକି ମୋଟର କର୍ପୋରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରବାର ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନାରେ ସେ ଲିମ୍ଫୋମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ତଥା ମଧ୍ୟବିତ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନର କାର କୁହାଯାଉଥିବା ମାରୁତି ୮୦୦ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ଭାରତର କାର ବଜାରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ ସେ। ସୁଜୁକି ୧୯୮୧ ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ମାରୁତି ଉଦୟୋଗ ଲିମିଟେଡ୍ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉଦାରୀକରଣ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ବିପୁଳ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲାଇସେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ପ୍ରକାର ସଂକଟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲା।

Sad to learn of the passing away of Mr. Osamu Suzuki.

His leadership and endeavors not only revolutionized the auto-making in India but also helped transform India-Japan relations.

Fondly recall my meetings with him over the years. Condolences to his family and colleagues at… https://t.co/Q5WDJKKadl

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 27, 2024