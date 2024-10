ଅଗରତାଲା-ଲୋକମାନ୍ୟା ତିଲକ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣା, ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କଲା ରେଳବାଇ

Assam Train Derail: ଆସାମର ଡିବାଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ୮ଟି କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ତେବେ ରେଳବାଇ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଖବର ନାହିଁ। ଲୁମିଡିଙ୍ଗ ଡିଭିଜନର ଲୁମଡିଙ୍ଗ-ବଦରପୁର ହିଲ ସେକ୍ସନରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ସାମାଜିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସ ଉପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଅଗରତାଲା ଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସକାଳେ ଅଗରତାଲା ଛାଡିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହାର କୋଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩.୫୫ ସମୟରେ ଦିବାଲୋଙ୍ଗ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ।”

ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଲୱେ ଜୋନର ସି.ଆର.ପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାୱାର କାର୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସମେତ ସମୁଦାୟ ୮ ଟି କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା।​ ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆହତ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଆହତ ଖବର ଆସିନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୁମଡିଙ୍ଗ ଡିଭିଜନରେ ପଡୁଥିବା ଲୁମଡିଙ୍ଗ - ବଦରପୁର ହିଲ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

"8 coaches of Train 12520 Agartala –LTT Express derailed at Dibalong station near Lumding at 15:55 Hrs today. There has been no major casualty or injury and all passengers are safe," says Assam CM Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/tp3j3QULTJ

— ANI (@ANI) October 17, 2024