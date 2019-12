ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମପତ୍ରରେ ଏପରି ଲେଖିଲେ ଅନୁଷ୍କା, ପଢିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ପତ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଲିଉଡ ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ି ଭିତରୁ ବିରୁଷ୍କା ଯୋଡ଼ି ଅନ୍ୟତମ । ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ପୂରିଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ । ଇଟାଲୀରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଡିସେମ୍ୱର ୧୧, ୨୦୧୭ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । ଆଉ ସଫଳତାର ସହିତ ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ବିବାହର ୨ ବର୍ଷ ପୂରା କରିଛନ୍ତି । ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଅନୁଷ୍କା ବିରାଟଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରେମପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପଢିଲେ ଯେ କେହି ବି ତରଳି ଯିବ ।

ପରୀରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଦୁହିଁଙ୍କର କ୍ୱ୍ୟୁଟ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲଭ୍ ନୋଟ୍ । ବିବାହ ବାର୍ଷିକିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଥିବା କହିବା ସହିତ ଲେଛିନ୍ତି To love another person is to see the face of God" -Victor Hugo The thing about love is that it's not just a feeling , it's much more than that . It's a guide , a propeller, a path to the absolute truth . And I am blessed , truly , wholly blessed, to have found it

ବିରାଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇ ଅନୁଷ୍କା ଖୁବ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ମଣିଛନ୍ତି । ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ଏହି ଭଲ୍ ନୋଟ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍କାକୁ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବିବାହ ବାର୍ଷିକିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । କେହି ଦେଖି ନ ଥିବା ବାହାଘରର କିଛି ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ପ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସମେତ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ବି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଯୋଡି ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଟିଭି ସୁଟିଂ ସେଟରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଦୁଇଜଣ ରିଲେସନସିପକୁ ଆସିଥିଲେ । ଆଉ ୨୦୧୭ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ।