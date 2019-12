ଏ.ପି. ସିଂହଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯିବା ଉଚିତ ! ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଭଳି କିଛି ମତପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ଜୟା ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଂସଦ ଦୁଷ୍କରାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମତ ରଖିଥିଲେ । ତେବେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି 'ନିର୍ଭାୟା' ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଲଢିଥିବା ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ ।

ଏପି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଦେବାକୁ ବହୁ ସାଂସଦ କହୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳେ, ତେବେ କ'ଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି ? କେହି ଏନେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ କି ବୋଲି ଅଖାଡୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏପି ସିଂହ ।

AP Singh,Adv for convict in 2012 Delhi gang-rape case: When those sitting in Parliament say these kind of criminals should be shot dead, it's disrespect of the Constitution.Can anyone guarantee that after these convicts are hanged atrocities against women,rape cases will stop? pic.twitter.com/W9J44jdWOe

— ANI (@ANI) December 13, 2019