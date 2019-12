ସିଏଏକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ: ପୁଅ ପଚାରିଲା, ଆମେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାଗରିକତା ଆଇନକୁ ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି । ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବୋତ୍ତରରେ ଏନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଥର ଖଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି । ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସିଏଏକୁ ନେଇ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ ଭାଇରାଲ ହୋଉଛି । ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟଣା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତାହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ।

ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର CAAକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି । ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମୋ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ । ଜଣକୁ ୬ ବର୍ଷ, ଅନ୍ୟଟିକୁ ୮ ବର୍ଷ । ଉଭୟଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ ଧର୍ମ କ'ଣ ? ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତା ମା'କୁ ପଚାରୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ? ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, ନା ଆମେ ଭାରତୀୟ । ''

ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଥି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କରୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ? ଦେଶର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କଟ୍ଟର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତା । ତେବେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

କହିରଖୁଛୁ, ନାଗରିକତା ଆଇନକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାମିଆ ପରେ ଜାଫରାବାଦରେ ହିଂସାତ୍ମକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି । ସ୍କୁଲ ବସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସହ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଥରମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳକାରୀ । ଜାଫରାବାଦରେ ହିଂସା ପରେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ୭ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ସୀଲମପୁର, ମୌଜାପୁର, ଗୋକୁଲପୁର ଷ୍ଚେସନ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ ସହ ଲାଠି ଚାଳନା କରିଥିଲା । ହିଂସାକାଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ପୋଲିସ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ସେପଟେ ଜାମିଆ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ୧୦ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନିଆବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

My children are 6 & 8 yrs old. They don’t know what religion is.

My son asked my wife ‘Are we Hindus?’

‘No! We are Indians!’ she replied.

My problem is the fact that he asked that question.

