'ସଂସଦ ଯେପରି ଆଇନ ଚାହିଁବ, ଆମେ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ବି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଉଭୟ ଗୃହରେ ସାଂସଦମାନେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି । କେହି କେହି କଠୋର ଆଇନ ଆଣିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ସଂସଦ ଯେପରି ଆଇନ ଚାହିଁବ, ଆମ ସରକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ।

Defence Minister Rajnath Singh in Lok Sabha on rape & murder of woman veterinary doctor: To control and eliminate such crimes against women, we are ready to make the kind of law which the entire House agrees to. https://t.co/yFtLdDZOVy

ସେହିପରି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି, ସଂସଦ ଏପ୍ରକାର ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ଯେତେବେଳେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ, ସଂସଦରେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏପରିକି ଆଇନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ।

ସାଂସଦ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଘଟଣାରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିଛି । ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୩ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପରି ଘଟଣା ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏପଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତ୍ରୀ ଜୟା ବଚନ କହିଛନ୍ତି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡିଦେବା ଦରକାର । ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଜନତା ହିଁ ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Rajya Sabha MP Jaya Bachchan: If you have not been able to provide security then leave it to the public to give judgement. Those who failed to provide security and those who committed the crime should be exposed in public, & then let people decide. https://t.co/bYMvOB1Ulh pic.twitter.com/khx6Zf4OvJ

— ANI (@ANI) December 2, 2019