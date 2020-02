ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ, ସମ୍ମାନର ବିଷୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ୨୪ରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଗସ୍ତ ନେଇ ସେ ଖୁବ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ନିଜ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଗସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ।

ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ । ଭାରତ ଗସ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ । ସେହିପରି ଫେସବୁକ ମୁଖ୍ୟ ଜୁକରବର୍ଗଙ୍କ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଫେସବୁକରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୧ ନମ୍ବର ଓ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ୨ ନମ୍ବରରେ ଥିବା କହିଥିଲେ ଜୁକରବର୍ଗ । ତେଣୁ ଏକଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ନିହାତୀ ଭାବରେ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ।

Great honor, I think? Mark Zuckerberg recently stated that “Donald J. Trump is Number 1 on Facebook. Number 2 is Prime Minister Modi of India.” Actually, I am going to India in two weeks. Looking forward to it!

