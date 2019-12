ସୋରେନ ହେବେ ସିଏମ ! ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ଦେଲେ ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଭୋଟ ଗଣତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ସତ ହୋଇପାରେ ଏକଜିଟ ପୋଲ୍ । ଜେଏମଏମ ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ମେଣ୍ଟକୁ ବହୁମତ ମିଳିପାରେ । ଏନେଇ ଦୃଢ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଆରଜେଡି । ଏପରିକି ଜେଏମଏମ ନେତା ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ।

କିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫଳାଫଳ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପରେ ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜନତା ମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ଜେଏମଏମ-କଂଗ୍ରେସ-ଆରଜେଡି ମେଣ୍ଟକୁ ବହୁମତ ମିଳିବ । ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଜେଏମଏମ ନେତା ହେମନ୍ତ ସେରେନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେଜସ୍ୱୀ ।

ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ''ଏଥର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ । ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।''

Tejashwi Yadav, RJD: There is going to be a clean sweep for Mahagathbandhan (grand alliance) in this election. We have fought elections under leadership of Hemant Soren. He is going to be the Chief Minister. #JharkhandAssemblyPolls pic.twitter.com/EyjkwkTJ8n

— ANI (@ANI) December 23, 2019