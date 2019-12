ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ: କଂଗ୍ରେସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସତ ହେବ ଏକଜିଟ ପୋଲର ଆକଳନ ! ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମେଣ୍ଟ ଶାସନ । ଜେଏମଏମ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟକୁ ବହୁମତ ମିଳିପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୋଟ ଗଣତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏପରି କିଛି ହିଁ କହୁଛି । ଆଉ ଏହା ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା । ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ନଥିବା କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଆରପିଏନ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ''ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ମେଣ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ମିଳିବ । ଏନେଇ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୋଟ ଗଣତି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । ତେବେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ହିଁ ଆମ ମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ।''

ସେହିପରି ମେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଆରଡେଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ ନଥିବା କହିସାରିଛି । କିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫଳାଫଳ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା ପରେ ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜନତା ମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ଜେଏମଏମ-କଂଗ୍ରେସ-ଆରଜେଡି ମେଣ୍ଟକୁ ବହୁମତ ମିଳିବ । ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଜେଏମଏମ ନେତା ହେମନ୍ତ ସେରେନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେଜସ୍ୱୀ ।

ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ''ଏଥର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ । ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ।''

