ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ପୋଲିସ ସହ ଛିଡା ହେଲେ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଯେଉଁଠି ଦିଶାଙ୍କୁ ପୋଡିଥିଲେ, ସେଇଠି ହିଁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା' । ଏପରିକି ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ସହ ଛିଡା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

୨୦୧୨ରେ ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ଚଳନ୍ତା ବର୍ଷରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ନିର୍ଭୟା । ଏବେ ଘଟଣାକୁ ୭ ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଯାଇପାରିନି । ତେଣୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା' ।

ଦିଶା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମାତ୍ର ୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା' ମଧ୍ୟ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । କହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି । ଏପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Asha Devi, Nirbhaya's mother: I have been running from pillar to post for the last 7 years. I appeal to the justice system of this country and the government, that Nirbhaya's culprits must be hanged to death, at the earliest. https://t.co/VoT5iv2caf pic.twitter.com/5ICgJUYaNz

