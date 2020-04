କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବର୍ଷକର ଦରମା ଦେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ପାଇଁ କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି । ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ ସରକାର ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଏବେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ସହାୟତାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜର ଦରମାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପଣ୍ଡକୁ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜ ଦରମା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପଣ୍ଡକୁ ବର୍ଷକର ଦରମା ଦେବେ ବିଏସ ୟେଦୁରପ୍ପା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଟ୍ୱଟରେ ୟେଦୁରପ୍ପା କହିଛନ୍ତି, ''ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ସମୟ ଆସିଛି । ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେବ । ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ବର୍ଷକର ଦରମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ଦାନ କରୁଛି । ''

It is a very difficult time that we are all going through. And it is important that we fight this epidemic together. Personally, I am donating my one year's salary to the #CMRF Covid19. I request you all to contribute, however small, and help #Karnataka fight #Corona.

