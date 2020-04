କେଜ୍ରିୱାଲ ଆପଣେଇବେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ନୀତି

ଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୨୫ ଛୁଇଁବା ପରେ ଅଧିକ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେଜ୍ରିୱାଲ । କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୀତି ନୁହଁ ବରଂ Test, trace, treat, teamwork, track ବା 5T ନୀତି ଆପଣାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ଆଜି ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋରୋନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି ।

We have ordered kits for the testing of 50,000 people। The kits have started arriving। We have also placed orders for the rapid test of 1,00,000 people। The deliveries of kits will begin by Friday। Random tests will be done at hotspots। Detailed tests will also be done: Delhi CM https://t।co/U89MbypURe

— ANI (@ANI) April 7, 2020