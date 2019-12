କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଏସପି, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ...

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ମିରଟ ଏସପିଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ମିରଟ ଏସପି ଅଖିଳେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଉକ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏସପି ନାରାୟଣ ସିଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏସପି ଶ୍ରୀ ସିଂ । ସେ କହିଛନ୍ତି କି, କିଛି ଯ଼ୁବକ ଆମକୁ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବୋଲି ନାରା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ଗଳି ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲୁକି ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂ ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣରେ କହିଛନ୍ତି ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନାରା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଭୁଲ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏଭଳି କରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ନାରା ଦେଉଛ । ଭାରତ ପ୍ରତି ଏତେ ଘୃଣାଭାବ ଯଦି ରହିଛି ତେବେ ଭାରତ ଛାଡି ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି । ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏଡ଼ିଜି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି କି, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ହିଂସା ଘଟାଉଥିଲେ । ଭାରତ ବିରୋଧୀ ନାରା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ । ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । ପିଏଫଆଇ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟାଯାଉଥିଲା । ନେତାଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏହି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧିନ ରହିଥିଲେ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଭଳି କଠୋର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତେ । ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଥର ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ । ତଥାପି ଆମର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।

Prashant Kumar,ADG Meerut on viral video of Meerut SP: Stones were being pelted,anti-India&pro-neigbouring country slogans were being raised there.Situation was very very tense. PFI pamphlets were being distributed.This was despite all appeals,including by religious leaders (1/2) pic.twitter.com/PZpTRINeUQ

