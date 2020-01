ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀଙ୍କ ବଢ଼ିଛି ଆୟୁଷ । ଘୁଞ୍ଚିଛି ଫାଶୀ ତାରିଖ । ଦୋଷୀଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିନଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଶୀ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡ଼େଥ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବନାହିଁ । ତେବେ ଫାଶୀ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା' । ହେଲେ ହାର ମାନିନାହାଁନ୍ତି । କହିଛନ୍ତି, ମେଁ ଲଢ଼ୁଙ୍ଗୀ...

ଜାନୁଆରୀ ୧୪ରେ ଝୁଲିଥାନ୍ତେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ । ହେଲେ ଆଇନର ଗଳାବାଟ ଦେଇ ଖସିଗଲେ । ପରେ ଫେବୃଆରୀ ୧ରେ ଫାଶୀ ନେଇ ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ତାହା ବି ନୋହିଲା । ମୁକେଶ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିନଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ଆଜି ଫାଶୀ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଲେ । ଆଉ ଏହାପରେ ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା' ଆଶାଦେବୀ ।

ଦୀର୍ଘ ୭ ବର୍ଷ ଧରି କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଚକ୍କର କାଟୁଥିବା ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ପରିବାର ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଶା ଦେବୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଆସି କୋର୍ଟରେ ବସିଥିଲି । ହେଲେ ସରକାର, ଅଦାଳତ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି । କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପୁରୁଷ । ଆଉ ୭ ବର୍ଷ ତଳେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମୋ ଝିଅ(ନିର୍ଭୟା) ମହିଳା । ତେବେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ନ ଝୁଲାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ।''

ଆଶା ଦେବୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଦୋଷୀଙ୍କ ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଏଥିରେ ସେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଶୀ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏପି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି । ଯାହା ମୋତେ ବେଶି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ।

#WATCH Asha Devi, mother of the 2012 Delhi gang-rape victim: The lawyer of the convicts, AP Singh has challenged me saying that the convicts will never be executed. I will continue my fight. The government will have to execute the convicts. pic.twitter.com/VynpcSLhyp

— ANI (@ANI) January 31, 2020