ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ: ରାଗ ସୁଝାଇଲେ ଚିଦାମ୍ବରମ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଶର ବିରୋଧୀମାନେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଶିବସେନାର ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଜେପିକୁ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ମାରିବା ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପି। ଚିଦାମ୍ବରମ ବିଜେପିକୁ ବେଶ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜେପିର କାହାଣୀ ରହିଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ସତ୍ତା ହରାଇଛି ବିଜେପି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପିର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଦଳ କିନ୍ତୁ ସତ୍ତା ହରାଇଛି।

ତେବେ ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପି। ଚିଦାମ୍ବରମ। ଏନେଇ ଚିଦାମ୍ବରମ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛନ୍ତି କି, 2019 ବର୍ଷ ବିଜେପି ପାଇଁ ରହିଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ବିଜେପିକୁ ଅନେକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଶରୁ ବିଜେପିର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।

Dented in Haryana,

Denied in Maharashtra,

Defeated in Jharkhand.

That is the story of the BJP in 2019.

All non-BJP parties must raise their sights and rally around the Congress to save the Constitution of India.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) December 23, 2019