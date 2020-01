ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ Happy New Year କହିଲେ ମୋଦି, ଏକାସାଙ୍ଗରେ କାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ କଲେ ଇଚ୍ଛାପ୍ରକଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତାର କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି । ଅପରପକ୍ଷେ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଭାରରତର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି କାମନା କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ।

ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିଏମଓ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଖବର ମିଳିଛି । ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜଭୁତ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ମୋଦି । ପରସ୍ପର ହିତ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛାପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

PMO: PM Modi stated India-US relations have grown from strength to strength. PM highlighted significant progress made in deepening strategic partnership in previous year&expressed desire to continue to work with Pres Trump for enhancing cooperation in areas of mutual interest https://t.co/RheyUTqddN

ସେହିପରି ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କର ଉପଲବ୍ଧି ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ିଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ତତ୍ପରଲତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

PMO: President Trump wished the people of India prosperity and progress in the New Year. He expressed satisfaction at the achievements in the relationship in the last few years and reiterated his readiness for further deepening bilateral cooperation. (file pic) pic.twitter.com/tfnRbRIrhp

— ANI (@ANI) January 7, 2020