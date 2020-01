ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିକୁ ସତରେ କ'ଣ ଚାହୁଁନି ଯୁବା ଭାରତ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁହା । ଯୁବା ଭାରତ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଚାହୁଁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଆପଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ।

କେରଳ ଲିଟରେଚର ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁହା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସଂସଦକୁ କାହିଁକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ । ରାହୁଲ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ । ମାତ୍ର ଯୁବା ଭାରତ ଏକ ଖାନଦାନର ପଞ୍ଜମ ପିଢ଼ିକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ।

ଗୁହା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ୨୦୨୪ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସଂସଦକୁ ପୁଣିଥରେ ପଠାଉଛନ୍ତି କେବେ ଆପଣ ମୋଦିଙ୍କୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯିବ । କାହିଁକିନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଏହା ଯେ, ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନୁହଁନ୍ତି ।

Historian Ramachandra Guha: If you Malyalis make the mistake of re-electing Rahul Gandhi in 2024 too, you are merely handing over an advantage to Narendra Modi because Narendra Modi's great advantage is that he is not Rahul Gandhi. (17.1) https://t.co/i0pgZqJ4V3

