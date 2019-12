କେମିତି ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା, କାହିଁକି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାହିଁକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ପୋଲିସ ? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୁଳି କରିଥିଲା ? ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା କ'ଣ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥିଲା ? ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ସାଇବରାବାଦ ପୋଲିସ କମିଶନର ଭିସି ସଜ୍ଜନାର ।

ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରକୁ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ପୀଡିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପାଖାପାଖି ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ । ଏହି ମୋବାଇଲକୁ ଖୋଜି ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା । ହେଲେ ଅନ୍ଧାରର ସାହାରା ନେଇ ଖସି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଯାହା ପୋଲିସ କମିଶନର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ।

Cyberabad CP, VC Sajjanar on today's encounter: I can only say that law has done its duty. #Telangana pic.twitter.com/Sh1oYwGEso

ଆଜି ରିକ୍ରିଏସନ ପାଇଁ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ୧୦ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆରିଫ ଓ ଚିନ୍ତାକୁଟା ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ପୋଲିସ ନିକଟରୁ ପିସ୍ତଲ ଛଡାଇ ଗୁଳି କରିଥିଲେ । ଏଥରେ ଦୁଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବାଜିଛି ।

Cyberabad CP, VC Sajjanar: There were around 10 police with the accused persons during the time of encounter. We have recovered the victim's cell phone here at the spot. pic.twitter.com/gM2Bgs5IQD

ତେବେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ । ହେଲେ ଅନ୍ଧାରର ସାହାରା ନେଇ ଖସି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ୪ ଅଭିୁଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭୋର ୫ଟା ୪୫ରୁ ୬ଟା ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା । ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଇବରାବାଦ ପୋଲିସ କମିଶନର ଭିସି ସଜ୍ଜନାର ।

Cyberabad CP, VC Sajjanar: The police warned them and asked them to surrender but they continued to fire. Then we opened fire and they were killed in the encounter. During encounter, two police men have been injured and they have been shifted to the local hospital. https://t.co/CaVAXikdjo

