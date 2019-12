ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ 'Dial 112'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳାଙ୍କୁ କିପରି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ? ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, କିପରି ନିର୍ଭୟର ସହ ମହିଳାମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ? ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲେ ହରିୟାଣା ସରକାର । ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 'Dial 112' ଯୋଜନା ।

ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ସରକାର । ଏହାର ନାଁ ରହିଛି 'Dial 112' । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର ।

ML Khattar, Chief Minister, Haryana on crimes against women: Such acts are shameful & condemnable. We have taken multiple steps in Haryana against it, have opened women only Police stations also. We are going to start 'Dial 112' project in the state soon. Culprits won't be spared pic.twitter.com/xPKIjwBkx6

— ANI (@ANI) December 7, 2019