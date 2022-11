Imran Khan Attacks: ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼କୁ ନେଇ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କଲେ ବାବର ଆଜମ, ଟ୍ୱିଟ କରି ଦେଲେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Babar Azam On Imran Khan: ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (Prime Minister Imran Khan) ତଥା ୧୯୯୨ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜେତାର ଅଧିନାୟକ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏକ ରାଲି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଲାହୋରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜାମ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୨ ରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବାବର ଆଜାମ ଏହି ଘଟଣାରେ ଟ୍ୱିଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ଆଲ୍ଲା ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଆମର ପ୍ରିୟ ପାକିସ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମିନ ।'

Strongly condemn this heinous attack on @ImranKhanPTI. May Allah keep Kaptaan safe and protect our beloved Pakistan, Ameen.

— Babar Azam (@babarazam258) November 3, 2022