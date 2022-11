Guinness World Record: ଗିନିଜ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ନାମ ଦରଜ କଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଏହା ରହିଛି କାରଣ

Narendra Modi Stadium Ahmedabad: ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜୟ ଶାହା (Jai Shah) ନଭେମ୍ବର ୨୭ (ରବିବାର) କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୨ ଆଇପିଏଲ ଫାଇନାଲରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ (Narendra Modi Stadium) ଗିନିଜ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ (Guinness World Record) ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁଠାରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ ମେ' ୨୯ ରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ (IPL final) ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ଗୁଜୁରାଟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ଖେଳିଥିଲା ।

ବିସିସିଆଇ ଟୁଇଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ବୋର୍ଡ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟରେ କହିଛି ଯେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଯେ ଗିନିଜ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ଭାରତ ଏହାର ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛି । ଏହା ଆମର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ । ଗୁଜୁରାଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମୋଟେରା ଓ ଆଇପିଏଲ୍ କୁ ବିସିସିଆଇ ଏହି ଟୁଇଟ୍ ଟାଗ କରିଛି । ଏହାକୁ ରିଟ୍ୱିଟ କରି ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ୨୯ ମଇରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ୧,୦୧,୫୬୬ ଜଣଙ୍କ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଗିନିଜ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବିତ । ଏହା ସମ୍ଭବ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ।'

Extremely delighted & proud to receive the Guinness World Record for the largest attendance at a T20 match when 101,566 people witnessed the epic @IPL final at @GCAMotera's magnificent Narendra Modi Stadium on 29 May 2022. A big thanks to our fans for making this possible! @BCCI https://t.co/JHilbDLSB2

— Jay Shah (@JayShah) November 27, 2022