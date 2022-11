FIFA World Cup 2022: ଘାନାକୁ ହରାଇବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ରୋନାଲ୍ଡୋ ନିଜ ସାଥୀକୁ ଦେଲେ ଡିନର ପାର୍ଟି, ଫଟୋ ଭାଇରଲ

FIFA World Cup 2022: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୨ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଚ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଘାନା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ (Cristiano Ronaldo) ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଓରିକ୍ସ ଦ୍ୱୀପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ (Portugal) ସାଥୀଙ୍କୁ ଏକ ଡିନର ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ । କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ରୋନାଲ୍ଡୋ ନିଜର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୨ (FIFA World Cup 2022) ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର ଆରମ୍ଭ କରି ଘାନା (Ghana) ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ଗୋଲରେ ରୂପାନ୍ତର କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଜୟ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଲ ଦେଇ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ଅଧିନାୟକ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ ରୋନାଲଡୋ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ପାଇଁ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପାଞ୍ଚଟି ଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ସ୍କୋର କରିଥିବା ରୋନାଲଡୋ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ । ରୋନାଲଡୋ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୮, ୨୦୧୪, ୨୦୧୦ ଏବଂ ୨୦୦୬ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱକପ ଇତିହାସରେ ରୋନାଲଡୋ ୮ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲରେ ରୋନାଲଡୋଙ୍କର ଏହା ୧୧୭ ତମ ଗୋଲ ରହିଛି ।

Cristiano Ronaldo hosted dinner for the team after their win against Ghana. pic.twitter.com/nV1RxZbh0u

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) November 26, 2022