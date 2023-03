Sports News in Odia: ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମାତୃବିୟୋଗ, ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ହାତରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧିଲା ପୂରା ଦଳ

Sports News in Odia: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (Australia) ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ (Test Captain) ପ୍ୟାଟ କମିନ୍ସଙ୍କ (Pat Cummins) ମାଆ ମାରିଆ କମିନ୍ସଙ୍କ (Maria Cummins) ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ (Narendra Modi Stadium) ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (Border Gavaskar Trophy) ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (CA) ଏକ ଟୁଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। CA ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ହାତରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ଖେଳିବେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛି ଯେ "ମାରିଆ କମିନ୍ସଙ୍କ ଗତରାତିରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ପାଟ କମିନ୍ସ ପରିବାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଆଜି ସମ୍ମାନର ଚିହ୍ନ ଭାବରେ କଳା ବାହୁବଳୀ ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି CA ଟୁଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପରେ କାମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ମା’ଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ।

We are deeply saddened at the passing of Maria Cummins overnight. On behalf of Australian Cricket, we extend our heartfelt condolences to Pat, the Cummins family and their friends. The Australian Men's team will today wear black armbands as a mark of respect.

— Cricket Australia (@CricketAus) March 10, 2023