Bruce Murray Passes Away: ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ଏହି ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଧନ

Bruce Murray Passes Away: ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ (India vs Sri Lanka ODI Series) ଚାଲିଛି । ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs SL 1st ODI) ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ରେ ଗୁଆହାଟିର ବାରସାପରା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗୁଆହାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଜଣେ ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ହଠାତ୍ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଖେଳାଳି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର (Former New Zealand Cricketer) ବ୍ରୁସ ମୁରେ (Bruce Murray) ୮୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରୁସ୍ ମୁରେ ଜଣେ ଡାହାଣହାତୀ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଯିଏ ଫେବୃଆରୀ ୧୯୬୮ରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ବ୍ରୁସ ମୁରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୩.୯୨ ଏଭେରେଜରେ ୫୯୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ବ୍ରୁସ ମୁରେ ପାଞ୍ଚ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ । ବ୍ରୁସ୍ ମୁରେଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କୋର ୯୦ ଥିଲା, ଯାହା ସେ ୧୯୬୯ରେ ଲାହୋରରେ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ରୁସ ମୁରେ (Bruce Murray) ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ କମ୍ ସ୍କୋରର ମ୍ୟାଚରେ ୧୨୭ ରନର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଅଗ୍ରଣୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚକୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା । ପରିଶେଷରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୧–୦ ଜିତିଥିଲା, ଏହି ବିଜୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ କଲା । ସେ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ୧୯୬୮ ମସିହାରେ ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ରୁସ ମୁରେ (Bruce Murray) ଏକ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଓ ଓପନର୍ ସୟଦ ଆବିଦ୍ ଅଲିଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ରୁସ୍ ମୁରେ (Bruce Murray) ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ ୧୦୨ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ୱେଲିଙ୍ଗଟନ୍ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଥିଲା । ବ୍ରୁସ୍ ମୁରେ (Bruce Murray) ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ୩୫.୫୫ ଏଭେରେଜରେ ୬,୨୫୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଥି ସହିତ ୬ଟି ଶତକ ଲଗାଇଥିଲେ । ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ (NZC) ନିଜର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଦଳର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି ଯେ, "୮୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୂର୍ବତନ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତଥା କ୍ରିକେଟର ବ୍ରୁସ ମୁରେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ । 'ବ୍ୟାଗ୍ସ' (ଯେପରି ସେ ଜଣାଶୁଣା) ୧୯୬୮ ଓ ୭୧ ମଝିରେ ୨୩.୯୨ ଏଭେରେଜରେ ୧୩ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ । ସେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆମେଲିଆ ଓ ଜେସ୍ କେରଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମବେଦନା ରହିଛି ।"