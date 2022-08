ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ କଲେ କମାଲ; CWG ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜିତିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ

Commonwealth Games 2022: ବର୍ମିଂହାମରେ ଚାଲିଥିବା କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ-୨୦୨୨ ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ (Indian Women Hockey Team) ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​​। ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ହାରିବା ପରେ, ଭାରତକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (Bronze medal) ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଓ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଏହା ହାସଲ କରିଛି । କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛି । ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୁଟଆଉଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ (New Zealand) ପରାସ୍ତ କରିଛି ।

ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସହ ହୋଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ ପ୍ରଥମେ ୧-୧ ଡ୍ର ହୋଇଥିଲା । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଫଳାଫଳ ଏକ ସୁଟଆଉଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଜିତିଥିଲା । ଭାରତ ଶୁଟ୍ଆଉଟ୍କୁ ୨-୧ ରେ ଜିତିଥିଲା ଓ ଏହି ଭାରତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ​​।

ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ସାଲିମା ଟେଟେ ଦିତ୍ୱୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ କରି ଅଧା ଖେଳ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା । ଏପରିକି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ଗତ ଚାରି ମିନିଟରେ ଗୋଲକିପରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଗୋଲ ଦେଇପାରି ନଥିବାବେଳେ କିୱି ଦଳ ଶେଷ ମିନିଟରେ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଦେଇ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ​​ଓ ମ୍ୟାଚ ସୁଟଆଉଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।

India women's team beat New Zealand 2-1 in shootout to win a bronze medal after the match ended 1-1 in full time#CommonwealthGames22 pic.twitter.com/McukSAElDN

— ANI (@ANI) August 7, 2022