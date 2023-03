IND vs AUS 1st ODI: ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଖତରନାକ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହେବ ଏଣ୍ଟ୍ରି! ୬୬.୦୦ ରହିଛି ଏଭେରେଜ୍

India vs Australia 1st ODI: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି (Border Gavaskar Trophy 2023) ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ସିରିଜ (IND vs AUS Test Series) ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରୋ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ୨-୧ରେ ଜିତିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ (IND vs AUS ODI Series) ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs AUS 1st ODI Match) ମୁମ୍ବାଇର ୱାନକେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଚୟନ କମିଟିର ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି । ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡିଥିବା ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବେ । ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କ ବଦଳି ଭାବରେ ଅନେକ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ (Sanju Samson) ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କଲ୍ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (Shreyas Iyer) ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଏନସିଏରେ ୧୫ ଦିନ ରିହ୍ୟାବ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ (IPL 2023) ରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି । ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ରିହ୍ୟାବ୍ ପାଇଁ NCA କୁ ଯିବେ ।

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (Sanju Samson) ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ODI ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୬୬.୦୦ ଏଭେରେଜରେ ୧୦ଟି ଇନିଂସରେ ୩୩୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୮୬ ରନର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ୨୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୩୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ୭୧.୦୦ ଏଭେରେଜ୍ ଥିଲା । ତେବେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳ

ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମ୍ରାନ ମଲିକ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ । ପ୍ରଥମ ODI ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ।