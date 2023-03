IND vs AUS: ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହଠାତ୍ ବଦଳିଲା ଅଧିନାୟକ

India vs Australia 1st ODI: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (India vs Australia ODI Series) ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs AUS 1st ODI, ) ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁମ୍ବାଇର ୱାନକେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ସେପଟେ ଏହି ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ଦଳ ହଠାତ୍ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି । ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (Pat Cummins) ଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ୟାସିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥ (Steve Smith) ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ (Australia Captain) ହେବେ । ନିକଟ ଅତୀତରେ ପାଟ କମିନ୍ସ (Pat Cummins) ଙ୍କ ମା' ମାରିଆ କମିନ୍ସ କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବା ପରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ (India vs Australia 1st ODI) ରେ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ପ୍ୟାଟ କମିନ୍ସ (Pat Cummins) ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କଙ୍ଗାରୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥ (Steve Smith) ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ । ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଟେଷ୍ଟ୍ ସିରିଜରେ ୦-୨ ପଛରେ ରହିବା ପରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଇନ୍ଦୋରରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ୯ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରୋ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।

ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥ (Steve Smith) ଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରିଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ ଯାହା ଘଟିଛି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ୟାଟ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଘୋଷଣା କରି ନାହିଁ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୫ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳରୁ ଏହାର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-11 ବାଛିବ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଆହତ ଜାଇ ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନାଥାନ୍ ଏଲିସଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ।

