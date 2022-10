Babar Azam IND vs PAK T20 World Cup 2022: ଭାରତଠୁ ହାରିବା ପରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଜୋରଦାର ସ୍ପିଚ୍, ମ୍ୟାଚର ଭିଲେନ ପାଲଟିଥିବା ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କହିଲେ ଏସବୁ କଥା

Babar Azam IND vs PAK T20 World Cup 2022: ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ 2022 (T20 World Cup 2022) ର ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନ (Pakistan) କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଏହି ମହାମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ (Team India) ପାକିସ୍ତାନକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ (Babar Azam) ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଜୋରଦାର ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ ବାବରଙ୍କ ସହ ଦଳର ମେଣ୍ଟୋର ମାଥ୍ୟୁ ହେଟନ୍ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ୧୬୦ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ଯାହାର ଜବାବରେ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଙ୍କ ଅପରାଜିତ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଦମରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ବଲରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା । କୋହଲି ୫୩ ବଲରେ ୮୨ ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ।

ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ସେୟାର କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ବାବର ଆଜମ (Babar Azam) କହୁଛନ୍ତି ଯେ, "ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛି, ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ । ଆମେ କିଛି ଭୁଲ୍ କରିଛୁ, ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆମକୁ ଏବେ ତଳକୁ ଖସିବାର ନାହିଁ କାରଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି, ଗିରେ କୋଇ ନା ।"

“We win as one and lose as one!”

Listen what Matthew Hayden, Babar Azam and Saqlain Mushtaq told their players following a heartbreaking loss in Melbourne.#T20WorldCup | #WeHaveWeWill pic.twitter.com/suxGf34YSe

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 23, 2022