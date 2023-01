IND vs SL 2nd T20: ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଫିଟ୍ ହେଲେ ଏହି ଘାତକ ବୋଲର

India vs Sri Lanka 2nd T20: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ (India vs Sri Lanka 1st T20 Match) ରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Team) ୨ ରନରେ ଜିତିଥିଲା । ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs SL 2nd T20) ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଅର୍ଥାତ ଜାନୁୟାରୀ ୫ରେ ଖେଳାଯିବ । ସେପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ଆହତ କାରଣରୁ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖେଳାଳି ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଓ ଏହି ଖେଳାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-20ରେ ଖେଳିପାରିବେ ।

ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ (Arshdeep Singh) ଖେଳିପାରିନଥିଲେ । ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଅର୍ଶଦୀପ ଭାରତ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶକୁ ଫେରନ୍ତି, ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରୁ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (Hardik Pandya) କାହାକୁ ହଟାଇବେ, ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ । ପ୍ରଥମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ଶିବମ ମାଭି ଓ ଉମ୍ରାନ ମଲିକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହର୍ଷଲ ପଟେଲଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ ।

ଘାତକ ବୋଲିଂ କରିବାରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ (Arshdeep Singh) ଜଣେ ଦମଦାର୍ ଖେଳାଳି । ସେ ନିଜେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପାଇଁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଫର୍ମରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଟିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି । ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ବହୁତ ଖତରନାକ୍ ନଜରକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ଭଲ ଇକୋନୋମି ସହ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୨ରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୨ରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୩୩ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି20 ସିରିଜ୍

ପ୍ରଥମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍, ଜାନୁଆରୀ ୩, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା, ମୁମ୍ବାଇ

ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍, ଜାନୁଆରୀ ୫, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା, ପୁଣେ

ତୃତୀୟ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍, ଜାନୁଆରୀ ୭, ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା, ରାଜକୋଟ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ T20 ଭାରତୀୟ ଦଳ

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଦୀପକ ହୁଡା, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଯଜୁବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଉମରାନ ମଲିକ, ଶିବମ ମାବୀ ଏବଂ ମୁକେଶ କୁମାର ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ

ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ ରାହୁଲ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକ୍ଷାର ପଟେଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମରାନ ମଲିକ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଜାନୁଆରୀ ୩ରେ ପ୍ରଥମ T20 ମୁମ୍ବାଇରେ, ଜାନୁଆରୀ ୫ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ପୁଣେରେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୭ରେ ତୃତୀୟ T20 ରାଜକୋଟରେ ଠାରେ ଖେଳାଯିବ । ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ରେ ଗୌହାଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ରେ କୋଲକାତା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରେ ତ୍ରିଭେନ୍ଦ୍ରମରେ ଖେଳାଯିବ ।